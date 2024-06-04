В Днепр поступили автобусы из Японии: как используют подаренный транспорт

В Днепр прибыли два микроавтобуса из Японии.

Японские микроавтобусы будут подвозить сотрудников предприятия «Днепровский электротранспорт» к рабочим местам. Благодаря новому транспорту, персонал будет быстрее доезжать до депо и приступить к работе без задержек.

Об этом сообщили на странице «Днепровский электротранспорт» в Facebook.

«Важность такой техники неоспорима, поскольку большинство микроавтобусов предприятия уже отработали свое, и нуждаются в постоянных ремонтах, но благодаря предоставленной помощи мы сможем выполнять бесперебойные и удобные перевозки персонала, что в свою очередь будет гарантировать своевременный выпуск подвижного состава из депо», — говорится в сообщении. .

Подаренные микроавтобусы Fiat выглядят современными и имеют комфортные места для сидения.

Япония уже второй раз дарит транспорт предприятию «Днепровский электротранспорт». Недавно в Днепр прибыл экскаватор-погрузчик.

В предприятии отметили, что вся техническая помощь закупается за счет японской грантовой помощи по Программе экстренного восстановления (Фаза 2) и предоставляется правительством Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA), являющееся правительственным учреждением.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: