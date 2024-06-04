В Днепр поступили автобусы из Японии: как используют подаренный транспорт

Японские микроавтобусы будут подвозить сотрудников предприятия «Днепровский электротранспорт» к рабочим местам. Благодаря новому транспорту, персонал будет быстрее доезжать до депо и приступить к работе без задержек.
Об этом сообщили на странице «Днепровский электротранспорт» в Facebook.
«Важность такой техники неоспорима, поскольку большинство микроавтобусов предприятия уже отработали свое, и нуждаются в постоянных ремонтах, но благодаря предоставленной помощи мы сможем выполнять бесперебойные и удобные перевозки персонала, что в свою очередь будет гарантировать своевременный выпуск подвижного состава из депо», — говорится в сообщении. .
Подаренные микроавтобусы Fiat выглядят современными и имеют комфортные места для сидения.
Япония уже второй раз дарит транспорт предприятию «Днепровский электротранспорт». Недавно в Днепр прибыл экскаватор-погрузчик.
В предприятии отметили, что вся техническая помощь закупается за счет японской грантовой помощи по Программе экстренного восстановления (Фаза 2) и предоставляется правительством Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA), являющееся правительственным учреждением.
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