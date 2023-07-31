В Днепр осенью могут вернуться ZARA, Pull&Bear и Bershka, но есть нюанс

Испанская группа Inditex, являющаяся владельцем брендов ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и других, может возобновить работу своих магазинов в Днепре уже до конца октября.
Об этом заявил глава Украинского Совета Торговых Центров Максим Гаврюшин.
У меня есть ощущение, что открытие может состояться быстрее, чем кажется. Ближайшее окно возможностей для этого – конец августа – конец октября, – отметил он.
В то же время Гаврюшин добавил, что если осенью Inditex не вернется, то следующая возможность для этого будет весной.
По его словам, возвращение Inditex очень важно для нашей страны и с экономической, и социальной, и политической точки зрения, поскольку это также будет сигналом для других международных ритейлеров относительно возобновления работы или открытия новых магазинов.
Напомним, магазины компании Inditex прекратили свою работу в Украине, в частности — в Днепре, в феврале 2022 года.
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