В “Дії” появилась новая услуга для водителей: какая именно

В "Дії" доработали сервис, который позволяет поделиться техпаспортом на автомобиль, и добавили возможность отменить шеринг.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Так, теперь автомобилем можно не только поделиться, но и отменить шеринг, если такой необходимости больше нет. Воспользоваться сервисом может как владелец авто, так и надлежащий пользователь.

Чтобы воспользоваться услугой, владельцы транспортных средств должны авторизоваться в «Дії», выбрать в разделе «Услуги» шеринг авто и отменить шеринг. Надлежащие пользователи могут инициировать отмену. Для этого необходимо авторизоваться в «Дії», перейти в «Меню свидетельства о регистрации транспортного средства» и выбрать «Отказаться от пользования авто», после чего пошерить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.

Отмена произойдет автоматически и техпаспорт исчезнет из «Дії» надлежащего пользователя.

Если вы ранее поделились техпаспортом в «Дії», можете отменить шеринг. Без очередей, бумаг и длинных ожиданий. Услуга доступна как для владельца авто, так и для надлежащего пользователя. Вместе с командой МВД работаем над другими услугами для водителей, – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, ранее мы писали, что в Кабмине рассказали, вырастут ли цены на электроэнергию с 1 мая.

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