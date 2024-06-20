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В детском саду на Днепропетровщине отравились дети

Сегодня 13:58
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Вспышку острой кишечной инфекции обнаружили в детском саду на Днепропетровщине.

Новости Днепра про В детском саду на Днепропетровщине отравились дети

В одном из детских садов города Желтые Воды зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Пока что известно о трех заболевших детях, сообщили в Днепропетровском филиале Госпотребслужбы.

Детей, посещавших один и тот же садик, госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с диагнозом «кишечная инфекция вирусной этиологии».

Специалисты Каменского районного управления Госпродпотребслужбы провели эпидемиологическое расследование и установили, что причиной вспышки стали многочисленные нарушения санитарных норм в детском саду.

Среди выявленных нарушений:

  • несоблюдение питьевого режима: детям не обеспечивали доступ к качественной и безопасной воде, в частности, это касается укрытий;
    нарушение правил личной гигиены: не было надлежащих условий для мытья рук и использования туалета;
  • несоблюдение санитарных норм уборки: не производились регулярные генеральные уборки, не обрабатывались и не мылись игрушки и посуда;
    использование некачественных моющих и дезинфицирующих средств.

Руководству детского сада приказали устранить обнаруженные нарушения.

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