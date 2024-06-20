В детском саду на Днепропетровщине отравились дети

В одном из детских садов города Желтые Воды зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Пока что известно о трех заболевших детях, сообщили в Днепропетровском филиале Госпотребслужбы.
Детей, посещавших один и тот же садик, госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с диагнозом «кишечная инфекция вирусной этиологии».
Специалисты Каменского районного управления Госпродпотребслужбы провели эпидемиологическое расследование и установили, что причиной вспышки стали многочисленные нарушения санитарных норм в детском саду.
Среди выявленных нарушений:
Руководству детского сада приказали устранить обнаруженные нарушения.
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