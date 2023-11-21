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  • В десять раз дешевле: в Никополе днепрянам продали завод-потомок предприятия со столетней историей

В десять раз дешевле: в Никополе днепрянам продали завод-потомок предприятия со столетней историей

Сегодня 10:45
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В Никополе продали завод-потомок предприятия со столетней историей.

Новости Днепра про В десять раз дешевле: в Никополе днепрянам продали завод-потомок предприятия со столетней историей

На днях провели аукцион по продаже Никопольского завода стальных труб «ЮТИСТ». Итоговая стоимость составляет 1,9 млн грн.

Об этом пишут Prozorro.Продажі.

Покупатель получит около 18 тысяч кв. м недвижимого имущества, трансформаторы и кабели и дебеторскую задолженность в размере 1,9 млн грн. Все имущество находится на проспекте Трубников, 56.

Новости Днепра про В десять раз дешевле: в Никополе днепрянам продали завод-потомок предприятия со столетней историей

Заметим, ранее завод уже выставлялся на продажу, но торги не состоялись, поэтому предприятие отправили на повторный аукцион. Именно поэтому цена упала с 20 миллионов до 1,9 миллиона. Также все помещения заброшены и нуждаются в капитальном ремонте.

Предыдущими владельцами по данным Youcontrol, сначала были Андрей Рачков и Алексей Воин, а впоследствии – Дарья Рачкова.

По данным СМИ, Андрей Рачков баллотировался в 2015 году в Днепропетровский областной совет и не прошел. В прошлом году над политиком прошел суд. Его подозревали в краже $1,2 млн из государственного института титана. Высший антикоррупционный суд признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Никопольский завод стальных труб «ЮТИСТ» — потомок созданного еще в 1930-х годах Никопольского южнотрубного завода, который был одним из крупнейших промышленных предприятий Украины. В 1997 году его признали стратегическим для Украины, но впоследствии он стал убыточным, поэтому правительство решило провести реструктуризацию.

Впоследствии южнотрубный завод был разделен на подразделения, часть из которых пошла в частные руки. Образовалось 11 ЗАО, большинство из которых контролирует корпорация «Интерпайп». По данным СМИ, это ЗАО «Нико-Тьюб», с участием ПКП «ЮВИС» — Никопольский завод нержавеющих труб («Сентравис»), с участием НПЦ «Трубосталь» — «Труболит», с участием ПКП «Стальпром» — «ЮТИСТ» .

ЗАО «Никопольский завод стальных труб «ЮТИСТ» положили начало в 2000 году на базе производств Никопольского южнотрубного завода. ЮТИСТ стал монополистом по выпуску геологоразведочных, насосно-компрессорных и катанных труб для котлов высокого давления из углеродистых марок стали.

Впрочем, в 2011 году завод был признан банкротом и с тех пор он фактически не работает.

Кому продали ЮТИСТ?

ООО «Никопольский завод стальных труб «Укрметалл». По данным Youcontrol, компания существует около 4 лет. Ее владельцами являются днепряне Гюльбала Азимов и Алла Левченко.

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