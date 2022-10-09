В деоккупированном Лимане начали эксгумацию тел с братских могил

В Национальной полиции сообщили, что в Лимане эксгумировали первые 20 тел с места массового захоронения.
Продолжаются раскопки на двух локациях:
О месте массовых захоронений правоохранителям сообщили местные жители, одному из которых оккупанты выдали приказ закопать 20 защитников Украины.
Среди погибших также была найдена семья с двумя маленькими детьми.Елизавета Бельмас
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