В декабре из Днепра будет ехать новый прямой поезд в Польшу: цена и расписание

С 9 декабря начнет курсировать новый поезд в Польшу.

В Укрзализныце сообщили, что уже с 9 декабря начнет курсировать новый прямой поезд в Польшу. Как уточнил перевозчик, теперь у поезда удобная стыковка в направлении Варшавы, благодаря чему до столицы соседней страны можно будет доехать на 4 часа быстрее. Раньше это можно было делать только через Перемышль.

Отправление из Днепра в 22:00. Курсирует через Каменское, Знаменку, Киев, Ровно, Ковель и Ягодино. В польский Хелм будет прибывать в 17:20. Общее время дороги составит 20 часов и 17 минут.

Из Хелма отправление в 10:23 по тому же маршруту. Будет прибывать в Днепр в 07:40. Время в пути – 20 часов и 20 минут.

Билеты можно приобрести в приложении, чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов. Сейчас есть в продаже в вагоны купе, стоимость 2223 грн.

Расписание из Днепра:

Расписание из Хелма в Днепр:

Напомним, ранее УЗ анонсировала запуск 14 новых рейсов в 2024 году. Впоследствии также сообщила еще о нескольких обновленных поездах, которые соединят Днепр с Одессой, а Кривой Рог с Карпатами.

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