В четырех парках Днепра проведут развлекательные мероприятия: когда и где

В Департаменте парков и рекреаций анонсировали проведение развлекательных мероприятий.
Уже в эту среду, 7 августа, в Парке им. Писаржевского с 16:00-19:00 проведут развлекательное мероприятие от образовательного центра «Логос».
В Сквере Прибрежном 09 августа с 16:00-19:00 запланировали развлекательное мероприятие от образовательного центра «Логос».
В Сквере Западном в субботу, 10 августа, с 16:00-17:00 пройдет мастер-класс для детей от КП «Городская инфраструктура». Также 10 августа, но уже в сквере «Металлургов» проведут такой же мастер-класс.
Вход на все мероприятия свободный и бесплатный.
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