В Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым: что известно

В Чехии, городе Пардубице, в среду поздно вечером столкнулись пассажирский поезд RegioJet и грузовой поезд.

Об этом пишут в СТ24.

По предварительной информации, событие произошло сегодня ночью, 6 июня.

Сообщение об инциденте поступило за пять минут до 23 часов. К полуночи на место происшествия прибыли 36 подразделений профессиональных и добровольных пожарных, включая полицию и экстренные службы, – сказала спикер пожарной службы Пардубицкого края Вендула Горакова.

Согласно данным, указанным в публикации, в пассажирском поезде находилось около трех сотен человек, в грузовом поезде первые два вагона были пустыми.

На место аварии прибыли министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан и министр транспорта Мартин Купка. Последний сообщил, что причина столкновения поездов до сих пор не установлена, железнодорожная инспекция занимается расследованием.

Жертвы этой трагической аварии – четверо погибших и более 20 раненых. На месте продолжается осмотр поездов. Детективы будут расследовать причины и обстоятельства ДТП, а осуществляющий надзор государственный прокурор оставляет за собой право предоставлять информацию, — пишут на странице полиции Чехии.

Известно, что в результате столкновения 20 пассажиров поезда получили легкие ранения, трое – средней тяжести. Среди них есть дети.

Всех других не пострадавших пассажиров спасли около двух ночи, о наличии пропавших не сообщается.

На месте аварии работают медики.

Согласно опубликованным фотографиям и видеозаписям, первый вагон позади локомотива экспресса перевозчика Regiojet сошел с рельсов и частично опрокинулся, первый вагон грузового поезда повредил его локомотив, — отметили в публикации СТ24.

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