В Чечеловском районе Днепра был виден черный густой дым: подробности от спасателей

Сегодня, 1 февраля, жители Чечеловского района Днепра могли видеть густой черный дым.

Как стало известно, на улице Измайловской на территории частного домовладения горел гараж с двумя автомобилями внутри.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 11:08.

Прибыв на место, пожарные немедленно приступили к тушению возгорания. Пламя локализовали в 12:08 и ликвидировали в 12:38.

Огонь уничтожил два легковых автомобиля Volkswagen Passat и Volkswagen Golf, наружную отделку гаража, два металлопластиковых окна и повредил крышу и перекрытие на общей площади 60 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине горел цветочный магазин (ФОТО).

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