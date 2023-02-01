В Чечеловском районе Днепра был виден черный густой дым: подробности от спасателей

Как стало известно, на улице Измайловской на территории частного домовладения горел гараж с двумя автомобилями внутри.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 11:08.
Прибыв на место, пожарные немедленно приступили к тушению возгорания. Пламя локализовали в 12:08 и ликвидировали в 12:38.
Огонь уничтожил два легковых автомобиля Volkswagen Passat и Volkswagen Golf, наружную отделку гаража, два металлопластиковых окна и повредил крышу и перекрытие на общей площади 60 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине горел цветочный магазин (ФОТО).
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