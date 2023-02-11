В части Днепра внедрят новый график отключений света

Для части днепрян сменили график отключений света.

Как сообщили в Центральной энергетической компании, с 12 февраля будет действовать обновленный график отключений света. Ради более равномерного распределения баланса мощностей три очереди потребителей разделили на под очереди. В ЦЭК уточнили, что время и продолжительность отключений не изменяются.

Максимальное время отключения электроэнергии составляет около 4 часов.

Кроме того, в ЦЭК уточнили, что указанные сроки включений/отключений могут колебаться в пределах 30-40 минут.

Найти свой адрес в новом графике можно ЗДЕСЬ. Заметим, что для абонентов ДТЭК изменений нет. Напомним, ранее ДТЭК сделал важное заявление об отключениях света, а в Укрэнерго назвали дату, когда в Днепре и области целый день не будут действовать графики почасового отключения.

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