Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В части Днепра внедрят новый график отключений света

Сегодня 15:17
просмотров

Для части днепрян сменили график отключений света.

Новости Днепра про В части Днепра внедрят новый график отключений света

Как сообщили в Центральной энергетической компании, с 12 февраля будет действовать обновленный график отключений света. Ради более равномерного распределения баланса мощностей три очереди потребителей разделили на под очереди. В ЦЭК уточнили, что время и продолжительность отключений не изменяются.

Максимальное время отключения электроэнергии составляет около 4 часов.

Кроме того, в ЦЭК уточнили, что указанные сроки включений/отключений могут колебаться в пределах 30-40 минут.

Найти свой адрес в новом графике можно ЗДЕСЬ. Заметим, что для абонентов ДТЭК изменений нет. Напомним, ранее ДТЭК сделал важное заявление об отключениях света, а в Укрэнерго назвали дату, когда в Днепре и области целый день не будут действовать графики почасового отключения.

Читайте также:

Новости Днепра про В части Днепра внедрят новый график отключений светаУкраїнська Новости Днепра про В части Днепра внедрят новый график отключений светаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре выбросили на улицу беременную хаски с щенками
    Новости Днепра
    Сегодня 14:40
    В Днепре выбросили на улицу беременную хаски с щенками

    В Днепре хаски с щенками просидел на улице две недели.

    Мелеет со скоростью 2 см в сутки: СМИ опубликовали спутниковые фото Каховского водохранилища
    Новости Днепра
    Сегодня 14:00
    Мелеет со скоростью 2 см в сутки: СМИ опубликовали спутниковые фото Каховского водохранилища

    Россияне хотят создать экологическую катастрофу на оккупированной части юга Украины.

    Появились подробности убийства 50-летнего мужчины, чье тело обнаружили посреди улицы в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 11:47
    Появились подробности убийства 50-летнего мужчины, чье тело обнаружили посреди улицы в Днепре

    В Днепре задержали вероятного убийцу 50-летнего мужчины, которого нашли 10…

    Подбрасывают животным еду с иглами: в Днепре на Гагарина активизировались догхантеры
    Новости Днепра
    Сегодня 10:35
    Подбрасывают животным еду с иглами: в Днепре на Гагарина активизировались догхантеры

    В Днепре догхантеры разбрасывали на улице еду с иглами.

    Последние новости

    В Днепре выбросили на улицу беременную хаски с щенками
    В Днепре выбросили на улицу беременную хаски с щенками

    В Днепре хаски с щенками просидел на улице две недели.

    Сегодня 14:40
    просмотров
    Мелеет со скоростью 2 см в сутки: СМИ опубликовали спутниковые фото Каховского водохранилища
    Мелеет со скоростью 2 см в сутки: СМИ опубликовали спутниковые фото Каховского водохранилища

    Россияне хотят создать экологическую катастрофу на оккупированной части юга Украины.

    Сегодня 14:00
    просмотров
    Появились фото «Шахеда», атаковавшего объект инфраструктуры в Криворожском районе
    Появились фото «Шахеда», атаковавшего объект инфраструктуры в Криворожском районе

    В Днепропетровской области дрон попал в энергетический объект.

    Сегодня 13:11
    0
    просмотров
    В США россиянка отравила украинку чизкейком и хотела украсть ее личность
    В США россиянка отравила украинку чизкейком и хотела украсть ее личность

    Россиянка пыталась убить похожую на себя девушку из Украины, чтобы украсть ее личность.

    Сегодня 12:29
    0
    просмотров
    Появились подробности убийства 50-летнего мужчины, чье тело обнаружили посреди улицы в Днепре
    Появились подробности убийства 50-летнего мужчины, чье тело обнаружили посреди улицы в Днепре

    В Днепре задержали вероятного убийцу 50-летнего мужчины, которого нашли 10 февраля посреди улицы в Самарском районе города.

    Сегодня 11:47
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области 62-летний мужчина отморозил пальцы, пока рубил дрова
    В Днепропетровской области 62-летний мужчина отморозил пальцы, пока рубил дрова

    В Павлоградском районе мужчина отморозил себе пальцы, пока рубил дрова.

    Сегодня 11:20
    0
    просмотров
    Подбрасывают животным еду с иглами: в Днепре на Гагарина активизировались догхантеры
    Подбрасывают животным еду с иглами: в Днепре на Гагарина активизировались догхантеры

    В Днепре догхантеры разбрасывали на улице еду с иглами.

    Сегодня 10:35
    просмотров
    На Днепропетровщине автомобиль с 6 пассажирами вылетел в кювет: водитель умер, среди раненых есть дети
    На Днепропетровщине автомобиль с 6 пассажирами вылетел в кювет: водитель умер, среди раненых есть дети

    На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП

    Сегодня 09:54
    0
    просмотров
    ПВК «Схід» рассказали, сколько «Шахедов» сбили над Днепропетровщиной (ВИДЕО)
    ПВК «Схід» рассказали, сколько «Шахедов» сбили над Днепропетровщиной (ВИДЕО)

    Наши силы обороны уничтожили 20 ударных дронов.

    Сегодня 09:23
    0
    просмотров
    В Днепре сократили время работы электротранспорта на выходных
    В Днепре сократили время работы электротранспорта на выходных

    В Днепре на рейсы вернули электротранспорт, но сократили времы его работы.

    Сегодня 08:51
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх