В части Днепра внедрят новый график отключений света

Как сообщили в Центральной энергетической компании, с 12 февраля будет действовать обновленный график отключений света. Ради более равномерного распределения баланса мощностей три очереди потребителей разделили на под очереди. В ЦЭК уточнили, что время и продолжительность отключений не изменяются.
Максимальное время отключения электроэнергии составляет около 4 часов.
Кроме того, в ЦЭК уточнили, что указанные сроки включений/отключений могут колебаться в пределах 30-40 минут.
Найти свой адрес в новом графике можно ЗДЕСЬ. Заметим, что для абонентов ДТЭК изменений нет. Напомним, ранее ДТЭК сделал важное заявление об отключениях света, а в Укрэнерго назвали дату, когда в Днепре и области целый день не будут действовать графики почасового отключения.
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