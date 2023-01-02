В части Днепра сегодня не будут выключать свет: подробности

Сегодня до конца дня у некоторых жителей Днепра не будут выключать свет согласно графикам стабилизационных отключений – это касается потребителей, которых обслуживает Центральная энергетическая компания. Например, часть проспекта Богдана Хмельницкого, улица Титова, улица Янгеля, улица Рабочая. Кого еще это касается – смотрите по ссылке!
Однако, пожалуйста, отнеситесь к этому с ответственностью и экономьте электроэнергию, чтобы такая динамика сохранялась и дальше.
Потребители, которых обслуживает ДТЭК, могут проверить график отключений в своих домах здесь.
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