В части Днепра сегодня не будут выключать свет: подробности

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Сегодня до конца дня у некоторых жителей Днепра не будут выключать свет согласно графикам стабилизационных отключений – это касается потребителей, которых обслуживает Центральная энергетическая компания. Например, часть проспекта Богдана Хмельницкого, улица Титова, улица Янгеля, улица Рабочая. Кого еще это касается – смотрите по ссылке!

Однако, пожалуйста, отнеситесь к этому с ответственностью и экономьте электроэнергию, чтобы такая динамика сохранялась и дальше.

Потребители, которых обслуживает ДТЭК, могут проверить график отключений в своих домах здесь.

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