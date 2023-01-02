Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В части Днепра сегодня не будут выключать свет: подробности

Сегодня 18:39
просмотров

Важно!

Новости Днепра про В части Днепра сегодня не будут выключать свет: подробности

Сегодня до конца дня у некоторых жителей Днепра не будут выключать свет согласно графикам стабилизационных отключений – это касается потребителей, которых обслуживает Центральная энергетическая компания. Например, часть проспекта Богдана Хмельницкого, улица Титова, улица Янгеля, улица Рабочая. Кого еще это касается – смотрите по ссылке!

Однако, пожалуйста, отнеситесь к этому с ответственностью и экономьте электроэнергию, чтобы такая динамика сохранялась и дальше.

Потребители, которых обслуживает ДТЭК, могут проверить график отключений в своих домах здесь.

Читайте также:

Новости Днепра про В части Днепра сегодня не будут выключать свет: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В части Днепра сегодня не будут выключать свет: подробностиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Поссорились: в Павлограде мужчина ударил товарища ножом в спину
    Новости Днепра
    Сегодня 19:19
    Поссорились: в Павлограде мужчина ударил товарища ножом в спину

    Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

    Видимость 200-400 м: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности
    Новости Днепра
    Сегодня 18:15
    Видимость 200-400 м: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности

    Будьте внимательны!

    В машине был 2-летний ребенок: в Днепре на Красном Камне правоохранители останавливали авто выстрелами
    Новости Днепра
    Сегодня 17:11
    В машине был 2-летний ребенок: в Днепре на Красном Камне правоохранители останавливали авто выстрелами

    Сегодня, 2 января, жители жилмассива Красный Камень слышали выстрелы.

    Вечная память: на Донбассе погиб 27-летний солдат из Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 14:42
    Вечная память: на Донбассе погиб 27-летний солдат из Днепропетровской области

    Вечная слава!

    Последние новости

    На войне погиб 33-летний солдат из Днепропетровской области Евгений Кукачев
    На войне погиб 33-летний солдат из Днепропетровской области Евгений Кукачев

    19 декабря, защищая Украину от россиян, погиб солдат из Днепропетровской области Евгений Кукачев. Произошло это вблизи населённого пункта Красная Гора в Донецкой области. Мужчине было 33 года.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Войска РФ несут большие потери и пытаются продвинуться на трех направлениях, — Генштаб
    Войска РФ несут большие потери и пытаются продвинуться на трех направлениях, — Генштаб

    Войска РФ, теряя много живой силы, продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Поссорились: в Павлограде мужчина ударил товарища ножом в спину
    Поссорились: в Павлограде мужчина ударил товарища ножом в спину

    Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

    Сегодня 19:19
    0
    просмотров
    В гараже Никополя обнаружили в автомобиле тела парня и девушки
    В гараже Никополя обнаружили в автомобиле тела парня и девушки

    В понедельник, 2 января, в Никополе в гаражном кооперативе обнаружили тела двух человек. Ими оказался парень и девушка. Пока причины смерти выясняют.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Минобороны подсчитали сумму ущерба экологии Украины после нападения РФ, — Резников
    В Минобороны подсчитали сумму ущерба экологии Украины после нападения РФ, — Резников

    Вторжение России на территорию Украины привело к масштабному ущербу в экологии страны. Из-за действий окупантов под угрозой оказались заповедные зоны.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Успехи ВСУ, освобождение территорий и быстрый конец рФ: прогноз таролога из Днепра
    Успехи ВСУ, освобождение территорий и быстрый конец рФ: прогноз таролога из Днепра

    Таролог из Днепра Юлия Ефремова предсказывает, что в наступившем году  в рФ сменится власть,  а Украину ждет победа. Скорее всего праздновать ее будем уже в конце лета. Журналисты dnepr.info взяли эксклюзивный комментарий у таролога.

    Сегодня 18:40
    просмотров
    Видимость 200-400 м: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности
    Видимость 200-400 м: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности

    Будьте внимательны!

    Сегодня 18:15
    0
    просмотров
    Перед Рождеством россияне снова могут обстрелять Украину ракетами, – Игнат
    Перед Рождеством россияне снова могут обстрелять Украину ракетами, – Игнат

    Российские войска могут осуществить очередной обстрел Украины перед Рождеством 7 января, однако украинские военные ожидают атаки и готовятся отбивать их.

    Сегодня 17:23
    0
    просмотров
    В машине был 2-летний ребенок: в Днепре на Красном Камне правоохранители останавливали авто выстрелами
    В машине был 2-летний ребенок: в Днепре на Красном Камне правоохранители останавливали авто выстрелами

    Сегодня, 2 января, жители жилмассива Красный Камень слышали выстрелы.

    Сегодня 17:11
    0
    просмотров
    Притворился врачом: на Днепропетровщине пожизненное может получить насильник 8-летней девочки
    Притворился врачом: на Днепропетровщине пожизненное может получить насильник 8-летней девочки

    Житель Каменского поиздевался над 8-летней девочкой.

    Сегодня 16:48
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх