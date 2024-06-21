В частные руки отдадут крупную национализированную агрокомпанию в Днепропетровской области: какая цена

В Днепропетровской области приватизируют успешное агропредприятие.

28 июня Фонд государственного имущества проведет онлайн-аукцион по продаже национализированной агрокомпании «ИНВЕСТАГРО».

Это действующий сельскохозяйственный производитель в Днепропетровской области. Компания занимается выращиванием подсолнечника, проса, рапса и пшеницы.

По данным Фонда госимущества, в собственности предприятия находится 25 зарегистрированных единиц недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью 6222,2 кв.м, в том числе производственные, складские и административные здания и сооружения.

Для своей деятельности «Инвестагро» арендует 226 земельных участков общей площадью 1483,2729 га. По состоянию на 31 марта 2024 года у компании нет просроченной кредиторской задолженности.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 27 июня включительно. Стартовая цена актива – 48,9 млн. грн.

Средства, вырученные от продажи этого актива, будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, из которого финансируются проекты по восстановлению Украины. Приглашаем бизнес приобщиться к торгам и внести свой вклад в восстановление нашего государства, — прокомментировали в Фонде госимущества.

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