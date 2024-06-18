В частные руки хотят продать самый дорогой государственный протезный завод в Днепре: какая цена

Фонд госимущества выставил на продажу протезный завод в Днепре.

Государство хочет продать Днепропетровское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие.

Фонд государственного имущества выставил на приватизацию единый имущественный комплекс Днепропетровского экспериментального протезно-ортопедического предприятия (ДЭПОП). Об этом говорится в объявлении на Prozorro.Продажі.

Отмечается, что это самый дорогой из протезных заводов, которые продает государство. Стартовая стоимость предприятия – 114,87 млн. грн. Победителем аукциона станет тот, кто предложит наибольшую сумму.

Заметим, что это уже не первый протезный завод, проданный государством. Ранее владелец «Великой кишени» приватизировал Киевский протезный завод за 165 млн грн при стартовой стоимости 31,3 млн грн. Также в частные руки был передан Николаевский протезный завод. Аукцион выиграл производитель ортопедической обуви и протезов «Ортотоп» со ставкой всего 7,15 млн. грн.

Торги за возможность купить протезный завод в Днепре пройдут 10 июля.

Отмечается, что предприятие расположено на проспекте Хмельницкого в Днепре, имеет помещение в Запорожье (улица Грищенко, бывшая Волгоградская) и Кривом Роге (Центральный проспект, бывшая Лермонтова).

Фонд госимущества отмечает, что протезный завод это прибыльное предприятие. Только за 2023 год чистая прибыль составила 2,5 млн грн, а за первый квартал 2024 года заработок уже достиг 1,15 млн грн.

В то же время будущий собственник должен сохранить профиль деятельности предприятия в течение минимум десяти лет и не имеет права увольнять работников в течение шести месяцев после перехода права собственности.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: