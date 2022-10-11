В час пик 20% Днепропетровщины может остаться без света, — Лукашук

Прилет вражеской ракеты 11 октября изуродовал одну из высоковольтных подстанций.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, из-за прилета вражеской ракеты повреждена одна из подстанций области. Имеются разрушения трансформаторов и резервных линий электроснабжения. Энергетики уже на местах, но насколько долго придется ремонтировать поврежденное оборудование – неизвестно.

Из-за этого велика вероятность того, что в области будут отчуждения от электроэнергии. Более 20% Днепропетровщины и часть Запорожья могут остаться без света. Кроме того, возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры.

Местные власти просят снизить электропотребление, чтобы не перегружать сети.

Это очень важно. ВСУ бьют врага на передовой. Мы же работаем в тылу ради Победы, – отметил Лукашука.

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