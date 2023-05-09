В бумаге и со штампом: как выглядели презервативы, которые продавали в Днепре 40 лет назад (ФОТО)

Упаковывали его в бумагу, на которой штампом ставили дату и место изготовления. Продавали в аптеках. Стоил презерватив от 2 до 10 копеек. То, что в такой обертке изделие может повредиться никто не думал.
Использовали его не только по назначению, но и туристами, и рыбаками – в них можно было держать спички или носить воду.
Стоили они дешевле, чем воздушные шары, поэтому подростки набирали в них воду и сбрасывали такие «бомбочки» с балкона или крыши дома вниз.
Сейчас за раритет просят гораздо дороже. Так, 2 штуки можно купить за 600 грн. Как отмечает сам автор объявления, он продает «антиквариат, для коллекционеров».
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