В Брянскую область рф проникли «украинские диверсанты»: комментарий ГУР

Сегодня с самого утра пропагандисты распространяют информацию о том, что якобы группа украинских диверсантов проникла в Брянскую область, устроила стрельбу и взяла в заложники людей.

При этом рашаСМИ противоречат сами себе в своих показаниях и публикуют несогласованную информацию.

Так, по данным российского портала Readovka, сегодня утром в Брянскую область зашли «две украинские ДРГ общей численностью до 40 человек, взявших в заложники местных жителей». Российские РИА Новости со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза сообщили о том, что в селе Сушаны «диверсанты обстреляли автомобиль, погиб один человек, ранен ребенок». Также, по их заявлениям, «село атаковал вражеский беспилотник, после чего вспыхнул дом». Кроме того, «диверсанты» якобы обстреляли село Ломаковка в Брянской области из минометов.

Позже в российских Тelegram-каналах начала появляться информация, что «несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области».

Также появилось официальное заявление ФСБ рф о «проникновении украинских диверсантов в Брянскую область».

В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ россии и приданными силами Министерства обороны российской федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, – опубликовали комментарий российской спецслужбы РИА Новости.

Через некоторое время ситуацию прокомментировали в ГУР и Офисе президента Украины.

Так, советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что это сознательная провокация кремля.

История об украинских ДРГ в россии – это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в россии становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан, – написал он.

Свою позицию о происходящем озвучил представитель ГУР Украины Андрей Юсов. По его мнению, это может быть «продолжением трансформации россии и ее очищением от диктатуры путина».

рф сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима путина и тех, кто его поддерживает… Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и принимать какие-то конкретные меры, – сказал Юсов.

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