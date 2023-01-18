В Броварах на Киевщине вблизи детсада упал вертолет: есть пострадавшие

На Киевщине утром вблизи детсада упал вертолет.

Глава Киевской администрации Алексей Кулеба сообщил, что в городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные.

В полиции сообщили, что предварительно детей среди пострадавших нет. Известно, что есть погибшие, об этом в эфире телемарафона рассказала спикер областной полиции Киевщины.

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