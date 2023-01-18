Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Броварах на Киевщине вблизи детсада упал вертолет: есть пострадавшие

Сегодня 09:41
просмотров

На Киевщине утром вблизи детсада упал вертолет.

Новости Днепра про В Броварах на Киевщине вблизи детсада упал вертолет: есть пострадавшие

Глава Киевской администрации Алексей Кулеба сообщил, что в городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные.

В полиции сообщили, что предварительно детей среди пострадавших нет. Известно, что есть погибшие, об этом в эфире телемарафона рассказала спикер областной полиции Киевщины.

Читайте также:

Новости Днепра про В Броварах на Киевщине вблизи детсада упал вертолет: есть пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про В Броварах на Киевщине вблизи детсада упал вертолет: есть пострадавшиеРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как обстоят дела в Украине: в Генштабе ВСУ рассказали, как прошли 26 сутки
    Новости Днепра
    22.03.2022 08:03
    Как обстоят дела в Украине: в Генштабе ВСУ рассказали, как прошли 26 сутки

    Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативную информацию касательно вторжения…

    Днепр стал одним из городов с самым грязным воздухом: рейтинг
    Новости Днепра
    24.05.2021 09:41
    Днепр стал одним из городов с самым грязным воздухом: рейтинг

    Самым чистым городом и почетное первое место среди 39 населенных…

    В Украине начало действовать новое карантинное зонирование, что по Днепру
    Новости Днепра
    05.10.2020 10:13
    В Украине начало действовать новое карантинное зонирование, что по Днепру

    Решение об эпидемическом зонировании в Украине принимают каждые семь дней.

    В Украине обновили карантинное зонирование: куда попал Днепр и что теперь запрещено
    Новости Днепра
    28.09.2020 10:32
    В Украине обновили карантинное зонирование: куда попал Днепр и что теперь запрещено

    Министерство Здравоохранения поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую,…

    Последние новости

    Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедии
    Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедии

    Жители разрушенного дома на Победе опубликовали фото с соседями, погибшими во время субботнего ракетного удара.

    Сегодня 11:32
    просмотров
    Будет сносить с ног: в Днепре объявили штормовое предупреждение
    Будет сносить с ног: в Днепре объявили штормовое предупреждение

    В Днепре объявили штормовое предупреждение.

    Сегодня 10:39
    просмотров
    Центр Днепра – криминальное место: у мужчины, угрожая ножом, отобрали телефон
    Центр Днепра – криминальное место: у мужчины, угрожая ножом, отобрали телефон

    Об этом сообщает "Днепр Инфо" со ссылкой на Патрульную полицию в Днепропетровской области.

    Сегодня 10:00
    1
    просмотров
    Оккупанты сосредотачивают силы под Бахмутом и испытывают дефицит коллаборантов, — Генштаб
    Оккупанты сосредотачивают силы под Бахмутом и испытывают дефицит коллаборантов, — Генштаб

    Российские оккупанты сосредотачивают силы на Бахмутском направлении, а в Херсонской области испытывают дефицит коллаборантов. В то же время ВСУ усиливают ПВО на границе с Беларусью.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 18 января
    Как работает общественный транспорт Днепра 18 января

    В среду, 18 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: что известно на утро 18 января
    Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: что известно на утро 18 января

    Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара на жилмассиве Победа завершены. В результате прилета погибли 45 человек, в том числе 6 детей.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    На Днепропетровщине задержан мужчина, ограбивший 8-летнего мальчика
    На Днепропетровщине задержан мужчина, ограбивший 8-летнего мальчика

    Преступнику грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Сегодня состоится прощание с Героем: на фронте погиб житель Каменского
    Сегодня состоится прощание с Героем: на фронте погиб житель Каменского

    12 января, защищая свободную и независимую Украину, погиб старший солдат Лепеха Владимир Владимирович. Произошло это в Донецкой области. У мужчины остались жена, два сына и отец.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монеты
    В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монеты

    В Украине монету номиналом 1 копейка 2010 года выпуска продают за 39 750 грн (более 1 000 долларов). Ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали монета изготовлена из серебра.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в среду, 18 января: облачно, возможен дождь
    Погода в Днепре в среду, 18 января: облачно, возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх