В Броварах на Киевщине вблизи детсада упал вертолет: есть пострадавшие

Глава Киевской администрации Алексей Кулеба сообщил, что в городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные.
В полиции сообщили, что предварительно детей среди пострадавших нет. Известно, что есть погибшие, об этом в эфире телемарафона рассказала спикер областной полиции Киевщины.
Читайте также:
Автор:
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативную информацию касательно вторжения…
Самым чистым городом и почетное первое место среди 39 населенных…
Решение об эпидемическом зонировании в Украине принимают каждые семь дней.
Министерство Здравоохранения поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую,…
Жители разрушенного дома на Победе опубликовали фото с соседями, погибшими во время субботнего ракетного удара.
В Днепре объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает "Днепр Инфо" со ссылкой на Патрульную полицию в Днепропетровской области.
Российские оккупанты сосредотачивают силы на Бахмутском направлении, а в Херсонской области испытывают дефицит коллаборантов. В то же время ВСУ усиливают ПВО на границе с Беларусью.
В среду, 18 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара на жилмассиве Победа завершены. В результате прилета погибли 45 человек, в том числе 6 детей.
Преступнику грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
12 января, защищая свободную и независимую Украину, погиб старший солдат Лепеха Владимир Владимирович. Произошло это в Донецкой области. У мужчины остались жена, два сына и отец.
В Украине монету номиналом 1 копейка 2010 года выпуска продают за 39 750 грн (более 1 000 долларов). Ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали монета изготовлена из серебра.
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!