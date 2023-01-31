В бою за Украину погиб сержант 93-й бригады «Холодный Яр» из Днепропетровской области

Вечная память!

В бою за Украину погиб сержант 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Смитана Николай Леонидович из Днепропетровской области. Ему было 46 лет.

Об этом сообщает Криворожская районная государственная администрация.

Николай встал на защиту нашей страны с начала 2015 года.

Ценой жизни он боролся за право нашей нации быть свободными! Его подвиг останется незабываемым, ведь герои не умирают! Вечная память и вечная слава, – говорится в сообщении.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!

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