В бою за Украину погиб сержант 93-й бригады «Холодный Яр» из Днепропетровской области

В бою за Украину погиб сержант 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Смитана Николай Леонидович из Днепропетровской области. Ему было 46 лет.
Об этом сообщает Криворожская районная государственная администрация.
Николай встал на защиту нашей страны с начала 2015 года.
Ценой жизни он боролся за право нашей нации быть свободными! Его подвиг останется незабываемым, ведь герои не умирают! Вечная память и вечная слава, – говорится в сообщении.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области нашли необычный гриб.
В субботу, 28 января, в больницу Кривого Рога доставили 42-летнего…
Сегодня, 31 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения…
На Донбассе в бою с оккупантами погиб защитник из Днепра…
Сегодня, 31 января, в Кривом Роге произошла смертельная авария.
На чуть замерзшую реку на Победе вышли рыбаки.
В Днепропетровской области нашли необычный гриб.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов дал новое интервью, где рассказал о том, будет ли применять ядерное оружие, если Украина начнет возвращать Крым, поделился воспоминаниями о ночи с 23 на 24 февраля 2022 года, сделал прогноз относительно того, где будут проходить…
Мэр и сотрудники Броварского горсовета получили повестки на заседании.
Ирландский авиаперевозчик надеется вернуться в Украину, как только окончится война.
В Днепре задержали мужчину, укравшего кабель в подвале многоэтажки.
В Днепропетровской области задержали новых пророссийских агитаторов.
В субботу, 28 января, в больницу Кривого Рога доставили 42-летнего мужчину, которого ударили ножом в глаз.
В Каховском водохранилище сильно упал уровень воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!