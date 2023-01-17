В бою за Украину погиб днепрянин Владислав Скворцов

Он еще был студентом в то время. Уехал он в Донецком направлении, никому ничего не сказав. Мама его об этом не знала, он сказал, что он уехал работать. Встретил свое 18-летие, – рассказывает Елизавета Скворцова, жена погибшего бойца.
Он еще работал в Днепре у нас в коммунальном предприятии «Патриот». Они там с ребятами занимались развитием молодежи. Ездили и рассказывали о войне и что такое оружие, как это выглядит, – вспоминает Елизавета Скворцова.
У мужчины остались жена и маленькая дочь Кира. Родные погибшего бойца создали петицию о присвоении Владиславу Скворцову звание Героя Украины посмертно.
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