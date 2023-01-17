В бою за Украину погиб днепрянин Владислав Скворцов

Боевой путь Владислава Скворцова начался еще в 2014 году. А с началом полномасштабной войны он продолжил защищать страну. На днях командир роты 93-й механизированной бригады погиб в бою.

Владислав пошел воевать, когда решил, что это необходимо.

Он еще был студентом в то время. Уехал он в Донецком направлении, никому ничего не сказав. Мама его об этом не знала, он сказал, что он уехал работать. Встретил свое 18-летие, – рассказывает Елизавета Скворцова, жена погибшего бойца.

В 2014 году Владислав принимал участие в освобождении населенных пунктов: Пески, Марьинка, Иловайск, Широкино. Возвращаясь домой, он много рассказывал о войне молодежи.

Он еще работал в Днепре у нас в коммунальном предприятии «Патриот». Они там с ребятами занимались развитием молодежи. Ездили и рассказывали о войне и что такое оружие, как это выглядит, – вспоминает Елизавета Скворцова.

С началом полномасштабного вторжения Владислав Скворцов в составе 93-й бригады принял бой с оккупантом на Сумщине в городе Ахтырка. Затем героически освобожджал Тростянец. После чего их перенаправили в Изюмское направление, где Владислав отдал свою жизнь за Украину.

ОК «Схід». Владислав награжден медалью «Защитнику Отечества», орденом «За мужество» ІІІ степени и наградой командования

У мужчины остались жена и маленькая дочь Кира. Родные погибшего бойца создали петицию о присвоении Владиславу Скворцову звание Героя Украины посмертно.

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