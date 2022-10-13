В бою за Украину погиб 44-летний защитник из Днепропетровской области

Об этом сообщает канал «Нікополь. Оперативна інформація».
Евгений был родом из Никопольского района. Прощание с Защитником состоится в четверг, 13 октября, в поселке Червоногригоровцы.
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