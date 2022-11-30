В бою за Украину погиб 20-летний житель Днепропетровской области Евсютин Олег

21 ноября его жизнь оборвалась в Донецкой области. Защитник погиб при выполнении боевого задания. Боец не дожил до своего 21-летия.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Павлоградского городского совета.

“От имени Павлоградской общины городской голова Анатолий Вершина, Павлоградский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, разделяя тяжелую боль утраты. Доземный поклон воину-защитнику. Вечная память и слава Герою”, — сообщает пресс-служба горсовета.

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