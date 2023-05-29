В бою з рашистами загинув наш земляк Ігор Хитишко

Про це повідомив Кам’янський міський голова Андрій Белоусов.
Ігор Хитушко народився 24 листопада 1982 року в Дніпродзержинську. У 2000 році закінчив ПТУ №24. Тривалий час працював в підрядних організаціях компанії «Метінвест». На початку березня минулого року став до лав Збройних Сил України та брав участь у бойових діях.
У нього залишилися дружина, дві доньки та сестра.
Прощання відбудеться 30 травня о 12:15 за адресою: Кам’янське, вулиця Куп’янська, 53.
Панахида за загиблим пройде о 13:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34).
Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.
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