В бою з рашистами загинув наш земляк Ігор Хитишко

В бою на Донеччині, захищаючи українську землю від посягань російських окупантів, загинув солдат Хитушко Ігор Федорович.

Про це повідомив Кам’янський міський голова Андрій Белоусов.

Ігор Хитушко народився 24 листопада 1982 року в Дніпродзержинську. У 2000 році закінчив ПТУ №24. Тривалий час працював в підрядних організаціях компанії «Метінвест». На початку березня минулого року став до лав Збройних Сил України та брав участь у бойових діях.

У нього залишилися дружина, дві доньки та сестра.

Прощання відбудеться 30 травня о 12:15 за адресою: Кам’янське, вулиця Куп’янська, 53.

Панахида за загиблим пройде о 13:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34).

Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

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