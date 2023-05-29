Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В бою з рашистами загинув наш земляк Ігор Хитишко

Сегодня 18:45
просмотров

В бою на Донеччині, захищаючи українську землю від посягань російських окупантів, загинув солдат Хитушко Ігор Федорович.

Новости Днепра про В бою з рашистами загинув наш земляк Ігор Хитишко

Про це повідомив Кам’янський міський голова Андрій Белоусов.
Ігор Хитушко народився 24 листопада 1982 року в Дніпродзержинську. У 2000 році закінчив ПТУ №24. Тривалий час працював в підрядних організаціях компанії «Метінвест». На початку березня минулого року став до лав Збройних Сил України та брав участь у бойових діях.
У нього залишилися дружина, дві доньки та сестра.

Прощання відбудеться 30 травня о 12:15 за адресою: Кам’янське, вулиця Куп’янська, 53.
Панахида за загиблим пройде о 13:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34).
Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

Читайте также:

Новости Днепра про В бою з рашистами загинув наш земляк Ігор ХитишкоУкраїнська Новости Днепра про В бою з рашистами загинув наш земляк Ігор ХитишкоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Обзор парков и скверов Индустриального района Днепра: место для велопрогулки, пляж и сквер для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:41
    Обзор парков и скверов Индустриального района Днепра: место для велопрогулки, пляж и сквер для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

    В каждом районе Днепра насчитывается несколько парков и скверов. Все…

    Яйца, мороженное, минералка: сравнение цен в сетях АТБ, Варус и «Сильпо» в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:49
    Яйца, мороженное, минералка: сравнение цен в сетях АТБ, Варус и «Сильпо» в Днепре

    Чтобы привлечь покупателей магазины Днепра проводят различные акции и предоставляют…

    Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:26
    Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)

    В Днепре многие старинные здания были разрушены во время Второй…

    Вечная память: погиб Герой из Днепропетровской области Виктор Касян
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Вечная память: погиб Герой из Днепропетровской области Виктор Касян

    22 мая оборвалась жизнь Защитника из Днепропетровской области Виктора Касяна.…

    Последние новости

    В Днепре на ж/м Парус мужчина выпал из окна 6-го этажа: комментарий полиции
    В Днепре на ж/м Парус мужчина выпал из окна 6-го этажа: комментарий полиции

    Трагический инцидент произошел в переулке Парусный.

    Сегодня 17:45
    0
    просмотров
    Обзор парков и скверов Индустриального района Днепра: место для велопрогулки, пляж и сквер для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)
    Обзор парков и скверов Индустриального района Днепра: место для велопрогулки, пляж и сквер для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

    В каждом районе Днепра насчитывается несколько парков и скверов. Все они в разном состоянии, в них доступны разнообразные развлечения. В одни парки горожане идут за тишиной и пением птиц, в другие – для того, чтобы дети развлекались на спортивных и…

    Сегодня 17:41
    просмотров
    В каком состоянии пострадавшие после сегодняшнего удара по Днепропетровщине: рваные раны и черепно-мозговые травмы
    В каком состоянии пострадавшие после сегодняшнего удара по Днепропетровщине: рваные раны и черепно-мозговые травмы

    Сегодня днем ​​во время тревоги россияне ударили по Покровской громаде, что в Синельниковском районе.

    Сегодня 17:22
    1
    просмотров
    Жители Днепра приручили семью диких белочек, которые теперь каждый день обедают у них на балконе (ФОТО)
    Жители Днепра приручили семью диких белочек, которые теперь каждый день обедают у них на балконе (ФОТО)

    В Днепре дикие белочки поселились на балконе.

    Сегодня 17:20
    просмотров
    Отныне официальным выходным будет не 9, а 8 мая – День памяти и победы над нацизмом
    Отныне официальным выходным будет не 9, а 8 мая – День памяти и победы над нацизмом

    Правда, это будет после отмены военного положения

    Сегодня 16:30
    просмотров
    «Наш ответ не заставит себя долго ждать»: Буданов отреагировал на ракетный террор россиян
    «Наш ответ не заставит себя долго ждать»: Буданов отреагировал на ракетный террор россиян

    Сегодня россия уже дважды атаковала Украину.

    Сегодня 16:26
    1
    просмотров
    Чешская железная дорога ввела единый билет на маршрут из Праги в Днепр: сколько стоит
    Чешская железная дорога ввела единый билет на маршрут из Праги в Днепр: сколько стоит

    Правда, есть пересадка.

    Сегодня 16:12
    просмотров
    В Днепре мужчина пытался отправить гранату по почте: что говорят в полиции
    В Днепре мужчина пытался отправить гранату по почте: что говорят в полиции

    В Днепре мужчина пытался отправить по "Новой почте" гранату.

    Сегодня 15:51
    0
    просмотров
    В каком состоянии жители Днепра, пострадавшие при ударе Искандером по медучреждению
    В каком состоянии жители Днепра, пострадавшие при ударе Искандером по медучреждению

    В больнице Днепра до сих пор находятся семь пострадавших в результате ракетного удара по медучреждению.

    Сегодня 15:30
    просмотров
    Яйца, мороженное, минералка: сравнение цен в сетях АТБ, Варус и «Сильпо» в Днепре
    Яйца, мороженное, минералка: сравнение цен в сетях АТБ, Варус и «Сильпо» в Днепре

    Чтобы привлечь покупателей магазины Днепра проводят различные акции и предоставляют скидки на товар. Но экономить на продуктах можно и без покупки акционных товаров, достаточно знать в каком магазине что сколько стоит.

    Сегодня 14:49
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх