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В бою с врагом погиб доброволец из Днепра Александр Слисаренко

Сегодня 07:15
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Защищая Украину от российской орды, погиб днепрянин Александр “Дед” Слисаренко. У защитника осталась жена и маленькая доченька.

Новости Днепра про В бою с врагом погиб доброволец из Днепра Александр Слисаренко

Об этом сообщает в сети Александр Курбатов.

«С прошлого июня он был постоянно либо на нуле, в окопе в остатках лесополосы шириной в 20 метров, либо рядом с нулем, в полуразрушенном селе, которое постоянно обстреливал враг. С женой и ребенком он имел возможность общаться только благодаря старлинкам, в перерывах между выходами на ноль. Мечтал, чтобы увидеть наконец их хоть на день рождения дочери, на три года. Мечтал увидеть, как ребенок вырос, обнять ее. Не суждено», — говорится в сообщении.

Если вы хотите помочь семье погибшего Героя, то можете перечислить любую сумму на карточку жены Андриенко Светланы Валентиновны:

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