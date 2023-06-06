В бою с врагом погиб доброволец из Днепра Александр Слисаренко

Об этом сообщает в сети Александр Курбатов.
«С прошлого июня он был постоянно либо на нуле, в окопе в остатках лесополосы шириной в 20 метров, либо рядом с нулем, в полуразрушенном селе, которое постоянно обстреливал враг. С женой и ребенком он имел возможность общаться только благодаря старлинкам, в перерывах между выходами на ноль. Мечтал, чтобы увидеть наконец их хоть на день рождения дочери, на три года. Мечтал увидеть, как ребенок вырос, обнять ее. Не суждено», — говорится в сообщении.
Если вы хотите помочь семье погибшего Героя, то можете перечислить любую сумму на карточку жены Андриенко Светланы Валентиновны:
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