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В бою под Авдеевкой погиб криворожский воин Александр Филимонов

Сегодня 08:00
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35-летний Александр служил наводчиком в 53-й отдельной механизированной бригаде.

Новости Днепра про В бою под Авдеевкой погиб криворожский воин Александр Филимонов

До войны он работал машинистом тепловоза на Северном ГОКе.
 
«Я знала Сашу половину своей жизни. Поэтому, получив SMS от его друга со словами «Саня погиб», я какое-то время не могла в это поверить. Еще 16 февраля я выражала благодарность волонтерам, которые помогли ему добраться до военного госпиталя в Днепре. Через несколько дней он заехал ко мне в гумштаб, чтобы передать собратьям несколько коробок медицины. Тогда я видела его в последний раз… Саша был искренним сердцем. С большой душой. Всегда улыбающийся. Он заряжал оптимизмом, верой в лучшее. Он невероятно любил свою маленькую семью – жену Леру и дочь», – выразила свою боль знакомая Александра, Екатерина Скороходова.
 

У бойца осталась семья — жена и трехлетняя дочь.

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