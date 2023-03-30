В бою под Авдеевкой погиб криворожский воин Александр Филимонов

«Я знала Сашу половину своей жизни. Поэтому, получив SMS от его друга со словами «Саня погиб», я какое-то время не могла в это поверить. Еще 16 февраля я выражала благодарность волонтерам, которые помогли ему добраться до военного госпиталя в Днепре. Через несколько дней он заехал ко мне в гумштаб, чтобы передать собратьям несколько коробок медицины. Тогда я видела его в последний раз… Саша был искренним сердцем. С большой душой. Всегда улыбающийся. Он заряжал оптимизмом, верой в лучшее. Он невероятно любил свою маленькую семью – жену Леру и дочь», – выразила свою боль знакомая Александра, Екатерина Скороходова.
У бойца осталась семья — жена и трехлетняя дочь.
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