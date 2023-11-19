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  • В боях за Украину погиб воин из Днепропетровской области Александр Лозовой

В боях за Украину погиб воин из Днепропетровской области Александр Лозовой

Сегодня 15:22
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В Донецком направлении погиб воин из Днепропетровщины Александр Лозовой.

Новости Днепра про В боях за Украину погиб воин из Днепропетровской области Александр Лозовой

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои» Кривой Рог.

До войны мужчина работал на Северном ГОКе. В ряды ВСУ он вступил в октябре 2022 года.

Герой погиб во время артобстрела возле Курдюмовки. Ему навсегда останется 35 лет.

Знакомые и коллеги характеризовали Александра как доброго и искреннего человека, настоящего семьянина.

У Героя остались жена и сын.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям воина.

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