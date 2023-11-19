В боях за Украину погиб воин из Днепропетровской области Александр Лозовой

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои» Кривой Рог.
До войны мужчина работал на Северном ГОКе. В ряды ВСУ он вступил в октябре 2022 года.
Герой погиб во время артобстрела возле Курдюмовки. Ему навсегда останется 35 лет.
Знакомые и коллеги характеризовали Александра как доброго и искреннего человека, настоящего семьянина.
У Героя остались жена и сын.
Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям воина.
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