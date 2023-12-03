В боях за Украину близ Роботино погиб Виталий Басакин из Днепропетровщины

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «АрселорМиттал».
Мужчина работал обрубщиком в фасонно-чугунолитейном цехе Литейно-механического завода.
Он присоединился к рядам ВСУ в мае, служил солдатом, пулеметчиком Нацгвардии Украины.
Виталий был одним из лучших во время учений в Великобритании.
Это был добрый человек, который беспокоился о других, пытался сделать жизнь лучше, более яркой и интересной. Виталий самостоятельно ухаживал за отцом, всегда помогал всем, кто нуждался в помощи и поддержке. Гибель Виталия Басакина – невосполнимая потеря для всего цеха. Эта боль навсегда останется с нами, – говорит Игорь Коломоец, мастер ФЧЛЦ ЛМЗ.
Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и побратимам Героя Украины.
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