В боях за Украину близ Роботино погиб Виталий Басакин из Днепропетровщины

На войне погиб Герой из Кривого Рога Виталий Басакин.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «АрселорМиттал».

Мужчина работал обрубщиком в фасонно-чугунолитейном цехе Литейно-механического завода.

Он присоединился к рядам ВСУ в мае, служил солдатом, пулеметчиком Нацгвардии Украины.

Виталий был одним из лучших во время учений в Великобритании.

Это был добрый человек, который беспокоился о других, пытался сделать жизнь лучше, более яркой и интересной. Виталий самостоятельно ухаживал за отцом, всегда помогал всем, кто нуждался в помощи и поддержке. Гибель Виталия Басакина – невосполнимая потеря для всего цеха. Эта боль навсегда останется с нами, – говорит Игорь Коломоец, мастер ФЧЛЦ ЛМЗ.