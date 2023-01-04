В боях за освобождение Луганской области погиб солдат из Днепропетровщины

Будущий защитник появился на свет в 1974 году на территории нынешнего Каменского. В 1994 году он получил образование в местном политехническом техникуме. В период с 1994 по 1996 годы Александр Чернявский проходил срочную службу.
Солдат участвовал в обороне Украины от российских оккупантов. У погибшего защитника осталась сестра. Панихиду назначили на 4 января. Ее проведут на территории Свято-Николаевского кафедрального собора УПЦ. Похоронят Александра Чернявского в Каменском, на аллее Героев местного военного кладбища.
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