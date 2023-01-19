В боях на Бахмутском направлении погиб 44-летний Андрей Геращенко

Ряды ВСУ Андрей пополнил летом 2022. Служил старшим наводчиком гранатометного отделения противотанкового взвода механизированного батальона. До последнего вздоха был верен военной присяге.
«А еще Андрей очень ценил свою семью. Преданно и искренне любил жену и сына, сам был заботливым сыном и братом, дядюшкой. Был также светлым, жизнерадостным человеком. Честным и справедливым. Имел, как говорится, золотые руки», — указано в публикации.
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