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В боях на Бахмутском направлении погиб 44-летний Андрей Геращенко

Сегодня 07:15
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На войне погиб военный из Синельниково Геращенко Андрей Александрович. Жизнь 44-летнего защитника Украины оборвалась в бою 11 января. Это произошло в Бахмутском районе Донецкой области.

У боях на бахмутському напрямку загинув 44-річний Андрій Геращенко

В военкомат Андрей пошел сам, хотя имел «бронь», работая на железной дороге, — пишут в Синельниковском городском совете.

Ряды ВСУ Андрей пополнил летом 2022. Служил старшим наводчиком гранатометного отделения противотанкового взвода механизированного батальона. До последнего вздоха был верен военной присяге.

«А еще Андрей очень ценил свою семью. Преданно и искренне любил жену и сына, сам был заботливым сыном и братом, дядюшкой. Был также светлым, жизнерадостным человеком. Честным и справедливым. Имел, как говорится, золотые руки», — указано в публикации.
Прощание с погибшим военнослужащим Геращенко Андреем Александровичем состоится 19 января в 12.00 по улице Армейская, 72.

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