В боях Донецкой области погиб гендиректор одной из компаний Днепропетровщины

Об этом сообщили в Илларионовской территориальной общине Днепропетровщины.
Дмитрий Пустовой погиб еще в конце июля прошлого года в бою под Большой Новоселовкой Донецкой области, но только сейчас родные и друзья смогли похоронить военного.
Ему было 35 лет. Сообщается, что в мирное время Дмитрий был гендиректором местной компании «Колбас Маркет». Занимался спортом, поднимался на Говерлу, а вместе с женой занимался благотворительностью и помогал юным спортсменам из Илларионовской общины.
У него остались старенькие родители, жена и дети.
В памяти односельчан навсегда останется образ крепкого молодого человека с детской улыбкой на лице и добрым светом в глазах.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Пустовойта и разделяем с ними тяжелое горе утраты. Низко преклоняем головы в глубокой скорби, чествуя земляка и благодаря ему за то, что ценой собственной жизни оберегал наш покой, — написали в сообщении Илларионовского ТГ.
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