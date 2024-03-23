В ботсаду ДНУ в Днепре расцвела калина Фаррера

Красивыми фотографиями в соцсети Facebook поделился Директор ботанического сада ДНУ Анатолий Кабар.
23.03.2024 года. Ботанический сад ДНУ сегодня, в субботу, работает с 10:00 до 16:00. Мои утренние фото, — говорится в сообщении.
Фотографии действительно впечатляют, калина Фаррера похожа на японскую сакуру и создает настоящее восточное настроение в саду.
Калина Фаррера – это декоративный кустарник, родом из Северного Китая. В Поднебесной даже есть традиция высаживать калину у храмов.
Таким образом люди прославляют Будду и новый цикл природы.
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