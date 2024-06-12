В Ботсаде Днепра на выходных пройдет семейный квест-фестиваль: как попасть

Посетителей ждут командные задания, веселье, игровые зоны для детей и взрослых. Также – экспозиционная оранжерея с экзотическими растениями.
Об этом сообщили на странице организаторов мероприятия vidomi.dp в Instagram.
Семейный квест начнется в 10:00 и продлится до 15:00. Стоимость билета из одного члена семьи – 300 грн. Если прийти с друзьями от 3 семей, можно рассчитывать на скидки.
«Проведите день, наполненный смехом, радостью и приключениями, в объятиях природы Это будет идеальной возможностью укрепить семейные связи и создать незабываемые воспоминания», — отмечают организаторы.
За подробной информацией и покупкой билетов обращаться к организаторам праздника (vidomi.dp) по ссылке или по тел. 097-438-56-07.
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