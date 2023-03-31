В Борисполе житель Днепропетровщины ограбил несовершеннолетнюю

Несовершеннолетняя обратилась в полицию.
Правоохранители оперативно обследовали территорию, установили и задержали грабителя.
Об этом сообщает ГУ НП в Киевской области.
Фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Украденный телефон изъяли, впоследствии его вернут владелице.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении за грабеж, совершенный в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК).
Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле одного из кафе устроили стрельбу: что говорят в полиции.
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