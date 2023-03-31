В Борисполе житель Днепропетровщины ограбил несовершеннолетнюю

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле одного из кафе устроили стрельбу: что говорят в полиции.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении за грабеж, совершенный в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК).

Об этом сообщает ГУ НП в Киевской области.

В Борисполе на одной из улиц 32-летний уроженец Днепропетровщины подбежал к 16-летней девочке и вырвал из ее рук мобильный телефон, после чего скрылся.

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