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В Борисполе житель Днепропетровщины ограбил несовершеннолетнюю

Сегодня 15:19
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В Борисполе на одной из улиц 32-летний уроженец Днепропетровщины подбежал к 16-летней девочке и вырвал из ее рук мобильный телефон, после чего скрылся.

Новости Днепра про В Борисполе житель Днепропетровщины ограбил несовершеннолетнюю

Несовершеннолетняя обратилась в полицию.

Правоохранители оперативно обследовали территорию, установили и задержали грабителя.

Об этом сообщает ГУ НП в Киевской области.

Фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Украденный телефон изъяли, впоследствии его вернут владелице.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении за грабеж, совершенный в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК).

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле одного из кафе устроили стрельбу: что говорят в полиции.

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