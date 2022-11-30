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В больницы Донецка доставили более 720 раненых россиян: ситуация на фронте

Сегодня 09:30
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29 ноября ВСУ отразили шесть атак россиян в Луганской и Донецкой областях, а украинская авиация нанесла 17 ударов по вражеским войскам и технике.

Новости Днепра про В больницы Донецка доставили более 720 раненых россиян: ситуация на фронте

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и города Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

«Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — отметили в Генштабе.

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
  • На Северском направлении противник минометов и артиллерийских систем обстрелял районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области.
  • На Слобожанском направлении поражение по всему спектру артиллерии потерпели районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелка, Красное, Глубокое, Старица, Огирево, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Невское, Червонопоповка в Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Макеевки.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытне, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополье Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки на Запорожье. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.
  • На Херсонском направлении огневого поражения по реактивной артиллерии потерпел район населенного пункта Кизомис. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсона.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов россиян.

За прошедшие сутки ВСУ сбили 3 БпЛА типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.

Кроме этого, в течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного города Донецка доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.

Также, во временно оккупированном городе Горловка, одна из гражданских больниц перепрофилирована на военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускается исключительно медицинский персонал.

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Новости Днепра про В больницы Донецка доставили более 720 раненых россиян: ситуация на фронтеУкраїнська Новости Днепра про В больницы Донецка доставили более 720 раненых россиян: ситуация на фронтеРусский

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