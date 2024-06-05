В больницу Кривого Рога попал молодой человек, отравившийся самодельными таблетками из мухоморов

Житель Кривого Рога проглотил более 30 самодельных таблеток из мухоморов. 20-летнего мужчину забрали в больницу, пишет Інформатор. Как выяснили приехавшие к пациенту медики, мужчина решил самостоятельно изготовить таблетки, которые содержали ядовитые грибы.
Пострадавшего госпитализировали. В полиции также подтвердили эту информацию.
Заметим, что это не в первый раз, когда люди добровольно травят себя мухоморами. Ранее на Днепропетровщине мужчина пил ядовитый чай из мухоморов для повышения потенции, а в Днепре 11-летний мальчик отравился мухоморами, которые купил в интернете.
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