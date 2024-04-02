В больнице восемь пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возле образовательного учреждения

В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки на жилищный квартал.

До 13 увеличилось количество травмированных в результате ракетного удара по Днепру, среди них пятеро детей. Восемь человек госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщил руководитель ОВА Лысак.

Ранее сообщалось о 9 пострадавших, среди которых четверо — дети. Школьников ранило обломками стекла, когда они бежали к укрытию.

Из-за удара выбитые окна, есть повреждения помещений. На парковке загорелись машины. Подробности еще уточняют. На месте работает ГСЧС и коммунальщики.

Фото: Суспільне

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