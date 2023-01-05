В больнице умер 64-летний мужчина, пострадавший в результате вчерашнего обстрела Никополя

Раньше в начале января на улицах Днепра было очень много…

На лыжах по реке и вылет на санках в балку: как раньше зимой развлекались в Днепре Раньше в начале января на улицах Днепра было очень много снега, но климат меняется и сейчас несмотря на зимний месяц в городе плюсовая температура и идет дождь. Нынешние школьники и студенты просто гуляют по городу, посещают катки и торговые центры… просмотров

В центре Днепра появилось дерево из «Аватара» (ФОТО) В центре Днепра возле одного из кафе заметили дерево из "Аватара". просмотров