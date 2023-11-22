В больнице скончался житель Днепропетровщины, который три дня провел в горах без еды

Человек, которого вчера обнаружили в горах пограничники, к сожалению, умер. Об этом сообщили в ГПСУ.
Как рассказали в ГНСУ, у мужчины диагностировали переохлаждение 2-3 степени и почечную недостаточность. К сожалению, его жизнь спасти не удалось.
Призываем путешественников воздержаться от опасных путешествий и не рисковать своей жизнью, — говорится в сообщении ГНСУ.
Напомним, 21 ноября на Закарпатье во время патрулирования границы пограничный наряд обнаружил обессиленного мужчину без сознания. Незнакомец сидел на скамье возле домика и еле разговаривал. Единственное, что он успел сказать, когда пограничники привели его в сознание это то, что более трех суток блуждал в горах и столько же времени ничего не ел. После этого снова потерял сознание.
С собой у мужчины был украинский паспорт и вид на жительство и получение денежных выплат в Румынии. Поскольку мужчина самостоятельно передвигаться не мог, на место вызвали скорую.
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