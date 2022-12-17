В больнице скончался один из раненых во время ракетного удара по дому в Кривом Роге

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге возросло до 5 человек.

51-летний мужчина, пострадавший вчера во время ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге, скончался в больнице. Об этом пише «Суспільне Дніпро».

По словам медиков, мужчину с тяжелыми травмами увезли в операционную, но врачи не смогли спасти пострадавшего. Таким образом, количество погибших выросло до пяти. Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела 64-летней женщины, молодых супругов и их полуторагодовалого сына.

Отмечается, что всего в это медучреждение доставили 4 травмированных во время ракетного удара. Еще один раненый находится в отделении политравмы в состоянии средней тяжести.

Две женщины — в отделении челюстно-лицевой хирургии. Все прооперированы. Одну из женщин готовимся транспортировать в больницу Днепра», — рассказал врач.

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