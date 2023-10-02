В больнице остановилось сердце солдата ВСУ из Днепропетровской области

Вечная слава Герою!

В одной из больниц Харькова остановилось сердце солдата ВСУ Павла Скопцева из Днепропетровской области. Ему было 47 лет.

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.

Павла в марте 2022 года мобилизовали в ряды ВСУ. Он проходил службу в должности солдата резерва одного из подразделений Вооруженных сил Украины. До начала полномасштабного вторжения был участником АТО/ООС.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина!

Вечная слава Герою!

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