В больнице остановилось сердце солдата ВСУ из Днепропетровской области

В одной из больниц Харькова остановилось сердце солдата ВСУ Павла Скопцева из Днепропетровской области. Ему было 47 лет.
Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.
Павла в марте 2022 года мобилизовали в ряды ВСУ. Он проходил службу в должности солдата резерва одного из подразделений Вооруженных сил Украины. До начала полномасштабного вторжения был участником АТО/ООС.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина!
Вечная слава Герою!
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