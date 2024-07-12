В больнице Киева скончался 7-летний мальчик, находившийся в Охматдете во время вражеской атаки 8 июля

В одной из больниц Киева скончался 7-летний Егор Завадецкий.

Трагическую новость известили в «Окна» со ссылкой на маму мальчика Анастасию Завадецкую.

Егор Завадецкий приехал в Голынь из Херсона. Ему было 7 лет, он только что закончил первый класс в местном лицее Голыни.

20 июня мальчик сильно травмировался после того, как упал с велосипеда — внутреннее кровоизлияние, ушиб брюшной стенки, гематома на печени. Его оперировали в Калуше, затем перевезли в Ивано-Франковск, а 25 июня доставили в Охматдет.

В Киеве нам сказали, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток в сознании, говорил и реагировал, — рассказала мама мальчика для «Окна».

По словам мамы мальчика, у него образовался тромб, его снова отправили на операцию. Во время оперативного вмешательства у него остановилось сердце.

У маленького Егора отказали печень, почки, не работал желудок.

Все время, 12 дней, ребенок находился в коме.

Егору удалось чудом выжить после ракетного удара России по городам Украины 8 июля. Его перевезли в Киевский кардиоцентр.

Сегодня утром, 12 июля, сердце Егора остановилось.

Наш сынишка умер. Егорчик заснул навсегда. 7 лет, – написала его мама в социальных сетях.

По данным ГСЧС, в результате вражеского удара 8 июля в Украине погибли 44 человека и 196 человек пострадали, из них 10 детей. Спасателями были спасены 11 человек, из них трое детей.

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