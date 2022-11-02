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В больнице Днепра умерла упавшая со второго этажа женщина

Сегодня 19:45
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Во вторник, 2 ноября, в больнице Днепра скончалась 37-летняя женщина. Она упала со второго этажа. Врачи две недели боролись за жизнь пострадавшей.

Новости Днепра про В больнице Днепра умерла упавшая со второго этажа женщина

Событие произошло 19 октября на улице Янтарной.

Тогда же женщину и доставили в больницу. Диагноз – кататравма, открытый многоосколочный перелом нижней трети правой бедренной кости со смещением обломков, закрытый перелом пяточной кости и левой бедренной кости со смещением.

Несмотря на все усилия врачей, потерпевшая скончалась через 2 недели.

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