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  • В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое задание

В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое задание

Сегодня 07:20
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Вечная слава Герою!

Новости Днепра про В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое задание

22 ноября 2023 года в больнице Днепра от полученных ранений на фронте умер черниговский кикбоксер, многократный чемпион мира Сергей Лысюк.

Об этом сообщили на странице Верховной Рады в Telegram.

Сергей Лысюк – заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Европы и мира. Он также работал преподавателем кафедры физической подготовки Академии Государственной пенитенциарной службы.

Новости Днепра про В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое задание

Сергей защищал Украину на Донецком направлении. 12 ноября этого года, выполняя боевое задание в одной из самых горячих точек Донбасса, он подорвался на мине.

Спортсмену ампутировали ногу, врачи Днепра около 10 дней боролись за жизнь защитника, но травмы оказались слишком тяжелыми.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная память…

Новости Днепра про В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое задание

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Новости Днепра про В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое заданиеУкраїнська Новости Днепра про В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое заданиеРусский

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