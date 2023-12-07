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  • В больнице Днепра умер 62-летний мужчина, который получил 70% ожогов тела на пожаре в собственном доме

В больнице Днепра умер 62-летний мужчина, который получил 70% ожогов тела на пожаре в собственном доме

Сегодня 10:00
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Когда произошло возгорание, мужчина был пьян.

Новости Днепра про В больнице Днепра умер 62-летний мужчина, который получил 70% ожогов тела на пожаре в собственном доме

Сегодня ночью в селе Аполлоновка Днепровского района произошел пожар в жилом доме.

К сожалению, пострадал 62-летний мужчина – его с ожогами госпитализировали в больницу Днепра.

Как сообщает «Информатор», пенсионер получил 70% ожогов тела.

К сожалению, спасти мужчину не удалось – около 8 часов утра врачи констатировали его смерть.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги.

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Новости Днепра про В больнице Днепра умер 62-летний мужчина, который получил 70% ожогов тела на пожаре в собственном домеУкраїнська Новости Днепра про В больнице Днепра умер 62-летний мужчина, который получил 70% ожогов тела на пожаре в собственном домеРусский

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