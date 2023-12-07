В больнице Днепра умер 62-летний мужчина, который получил 70% ожогов тела на пожаре в собственном доме

Сегодня ночью в селе Аполлоновка Днепровского района произошел пожар в жилом доме.
К сожалению, пострадал 62-летний мужчина – его с ожогами госпитализировали в больницу Днепра.
Как сообщает «Информатор», пенсионер получил 70% ожогов тела.
К сожалению, спасти мужчину не удалось – около 8 часов утра врачи констатировали его смерть.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги.
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