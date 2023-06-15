В больнице Днепра спасли женщину из Донецкой области, которая вместе с мужем попала под вражеский обстрел на огороде

Спасибо врачам!

Ирина и ее муж Александр жили в Донецкой области — в селе Максимильяновка, что возле Марьинки. Однажды они возились на огороде, собирали клубнику. В какой-то момент услышали гул, после – взрыв. Она и муж, залитые кровью – это последний фрагмент, оставшийся в памяти.

Женщину доставили ​​в больницу Днепра в бессознательном состоянии. Оказалось, что у нее поврежден тонкий кишечник.

Об этом сообщает генеральный директор днепровской больницы.

Ирине сделали несколько операций, она пошла на поправку, но за все это время не было известия о муже.

Мысленно Ирина с ним уже попрощалась, думала, что он не выжил. Подобные мысли все это время были и у Александра, который лечился в Кураховской городской больнице. Сегодня узнал, что жена жива, – пишет гендиректор.

Мужчина на костылях на такси приехал в больницу в Днепре, чтобы увидеть свою жену.

Встреча, превзошедшая все мечты. Минуты счастья и благодати. У них трое детей, трое внуков, и все они хотят жить в свободной мирной Украине, – отметил врач.

Желаем супругам скорейшего выздоровления!

Напомним, ранее мы писали, что в больнице Днепра спасли 21-летнего солдата-сироту, получившего тяжелое ранение возле Бахмута.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: