В больнице Днепра спасли женщину из Донецкой области, которая вместе с мужем попала под вражеский обстрел на огороде

Ирина и ее муж Александр жили в Донецкой области — в селе Максимильяновка, что возле Марьинки. Однажды они возились на огороде, собирали клубнику. В какой-то момент услышали гул, после – взрыв. Она и муж, залитые кровью – это последний фрагмент, оставшийся в памяти.
Женщину доставили в больницу Днепра в бессознательном состоянии. Оказалось, что у нее поврежден тонкий кишечник.
Об этом сообщает генеральный директор днепровской больницы.
Ирине сделали несколько операций, она пошла на поправку, но за все это время не было известия о муже.
Мысленно Ирина с ним уже попрощалась, думала, что он не выжил. Подобные мысли все это время были и у Александра, который лечился в Кураховской городской больнице. Сегодня узнал, что жена жива, – пишет гендиректор.
Мужчина на костылях на такси приехал в больницу в Днепре, чтобы увидеть свою жену.
Встреча, превзошедшая все мечты. Минуты счастья и благодати. У них трое детей, трое внуков, и все они хотят жить в свободной мирной Украине, – отметил врач.
Желаем супругам скорейшего выздоровления!
Напомним, ранее мы писали, что в больнице Днепра спасли 21-летнего солдата-сироту, получившего тяжелое ранение возле Бахмута.
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