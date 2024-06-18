В больнице Днепра спасают 3-летнего мальчика, которого сбил на велосипеде его старший брат

В Днепропетровской области 3-летнего мальчика случайно сбил его старший брат.

Несчастный случай, завершившийся детской травмой, произошел в Каменском. По словам работницы Каменской станции Центральной подстанции экстренной медицинской помощи Ларисы Быданцевой, «скорая» вечером 17 июня получила вызов к 3-летнему мальчику, который жаловался на боль в ноге.

Фельдшеры впоследствии выяснили, что старший брат сбил велосипедом младшего, из-за чего получил перелом ноги.

В результате у ребенка «закрытый перелом правого бедра со смещением». Сразу начато оказание помощи таким образом и фельдшер находил такие слова, что ребенок даже не плакал, а только наблюдал и поглядывал, а потом тихонько уснул. Налажен периферический внутривенный доступ, введено современное обезболивающее средство, выполнена транспортная иммобилизация конечности и без осложнений ребенок госпитализирован в больницу, — рассказала медик.

В настоящее время мальчик в больнице Днепра под наблюдением медиков.

Напомним, в Днепре прохожий помог спасти пенсионера, который едва не умер по дороге в магазин.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: