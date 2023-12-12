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  • В больнице Днепра спасают 14-летнюю девочку с острым алкогольным отравлением

В больнице Днепра спасают 14-летнюю девочку с острым алкогольным отравлением

Сегодня 07:00
просмотров

Девочку нашли на улице.
Новости Днепра про В больнице Днепра спасают 14-летнюю девочку с острым алкогольным отравлением

Фото условное.

На днях в Днепре, в Амур-Нижнеднепровском районе, произошла ужасная ситуация. На улице горожане нашли девочку без сознания, они сразу вызвали «скорую».

Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу, где медики диагностировали у нее острое отравление алкоголем.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, 14-летняя девочка вместе со своей подругой пили Revo. В каком состоянии сейчас подросток – неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что в больнице Днепра спасают 16-летнего парня, который впал в алкогольную кому.

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