В больнице Днепра скончалась еще одна жертва ракетных обстрелов 3 июля

В больнице скончалась 58-летняя женщина, которая была ранена при обстреле Днепра 3 июля.
Несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.
По данным начальника ОВА Сергей Лисака, всего в результате атаки погибли семь человек.
Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших из-за ракетных обстрелов 3 июля возросло до 58 человек, в больницах находится 21 человек.
Читайте также:
Автор:
В пятницу, 5 июля, в Днепре и области будут выключать…
Число пострадавших из-за атаки на Днепр возросло.
Жители Днепропетровщины заметили кусючих водных скорпионов.
Жителям Днепра в 2024 году ко Дню независимости выплатят денежную…
В пятницу, 5 июля, в Днепре и области будут выключать свет все сутки.
Число пострадавших из-за атаки на Днепр возросло.
Жители Днепропетровщины заметили кусючих водных скорпионов.
Жителям Днепра в 2024 году ко Дню независимости выплатят денежную помощь от 450 до 3,1 тыс грн. Правда, ожидать ее стоит не всем, а лишь некоторым категориям лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
НБУ все же планирует установить лимиты на количество банковских переводов между картами.
Возле дома в Днепре, в который 28 июня попала ракета, продолжается разбор завалов.
Горючее может подорожать уже с 1 сентября.
Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража в том же районе – все зависит от состояния строения, времени его постройки, и того, как бывшие владельцы ухаживали за недвижимостью. В частном доме есть немало преимуществ, например, у владельца…
В Днепре будут судить должностных лиц и троих предпринимателей за растрату бюджетных средств.
В Кривом Роге существует ландшафтный заказник, ранее бывший промзоной.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!