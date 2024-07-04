В больнице Днепра скончалась еще одна жертва ракетных обстрелов 3 июля

Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших из-за ракетных обстрелов 3 июля возросло до 58 человек, в больницах находится 21 человек.

По данным начальника ОВА Сергей Лисака, всего в результате атаки погибли семь человек.

Несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.

В больнице скончалась 58-летняя женщина, которая была ранена при обстреле Днепра 3 июля.

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