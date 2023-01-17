В больнице Днепра рассказали, в каком состоянии девушка, которая 20 часов провела под завалами разрушенного дома

В субботу, 14 января, российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, разрушив два подъезда, а с ними жизни десятков человек.

К сожалению, в результате этого дерзкого террора погибли 45 человек, из них 6 детей.

79 горожан удалось спасти. Среди них – 27-летняя Екатерина Кулак-Зеленская. Девушка провела под завалами в одном топе и лосинах 20 часов и получила переохлаждение. Температура ее тела при госпитализации составляла 31 градус.

В настоящее время Катя находится в больнице. Сегодня медики рассказали, в каком она состоянии.

Кроме переохлаждения, у девушки незначительные травмы. Сейчас ее состояние уже улучшилось.

К сожалению, муж и сын Кати погибли.

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