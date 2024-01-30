В больнице Днепра провели сверхсложную операцию и спасли 17-летнего парня, который уже больше года борется с раком

Днепровская больница – среди немногих в Украине, где проводят такие операции.

Каждый день в сверхсложных условиях днепровские медики спасают наших защитников и гражданских. Так, врачи одной из клиник Днепра подарили шанс на жизнь 17-летнему Дмитрию из Полтавы. Парень уже больше года борется с раком, и трансплантация костного мозга помогла одержать верх над агрессивной болезнью.

Юношу прооперировали 1 января, сегодня медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На эту процедуру пациент приехал из Полтавы в Днепр. Ведь одна из наших клиник среди немногих в Украине, где их проводят. Впервые это было в конце 2021-го. Потом – война, практику приостановили. И вот сейчас – запустили снова. Чтобы эффективно противостоять онкологии, врачи и медсестры обучались в Испании, Германии, Нидерландах, Чехии. Есть и необходимое оборудование. Поэтому все прошло хорошо, – отметил он.

Мама юноши Елена говорит, что сын уже хочет домой.

Очень волновалась, но все хорошо прошло. Сын чувствует себя сильным, шутит, уже хочет поскорее домой, – рассказала она.

Впереди у парня еще реабилитация. Но уже сейчас он чувствует себя хорошо. И что немаловажно – появился аппетит. Следовательно, и стало больше сил, чтобы противостоять болезни.

Также Лысак добавил, что врачи готовят к трансплантации следующего пациента – 15-летнего Сашу.

В тяжелых условиях, которые диктует война, они внедряют лучшие мировые методики. Спасибо им за спасенные жизни! – написал начальник Днепропетровской ОВА.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасали боевого медика, получившего ранение во время эвакуации бойца.

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